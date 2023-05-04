"الدفاع المدني" يدعو إلى أخذ الحيطة من تقلبات جوية على معظم مناطق المملكة

وبيّنت المديرية أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة، قد تؤدي إلى جريان السيول، ورياح هابطة نشطة السرعة، مثيرة للأتربة والغبار، تشمل الطائف وميسان وأضم والخرمة والعرضيات وتربة ورنية والمويه وقيا، وسيمتد التأثير إلى مناطق عسير والباحة وجازان ونجران.