مركز غسيل الكلى بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر.. رعاية طبية متكاملة.. أمان وخصوصية وكفاءات طبية

يقدم مركز الغسيل الكلوي بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر، خدمات رعاية صحية تتسم بالتكامل وفق أعلى المعايير العالمية لمرضى الفشل الكلوي، وسط بيئة تتميز بتوفر أعلى درجات الأمان والخصوصية والراحة، وتقدم هذه الخدمات على أيدي كفاءات طبية على مستوى عال من الخبرة والتأهيل، من استشاريين وفريق تمريضي وأخصائيين اجتماعيين، ويعتبر المركز واحدًا من أميز وأحدث المراكز المتخصصة على مستوى الشرق الأوسط، بتجهيزاته المتقدمة؛ إذ تتوفر فيه أحدث أجهزة الغسيل الكلوي "GAMBRO"، التي تعد من أفضل تقنيات الغسيل الكلوي وأحدثها على مستوى العالم، وتتميز بالكفاءة ودرجات سلامة عالية، وهي مجهزة بشاشة كبيرة ترصد جرعة غسيل الكلى وجميع المؤشرات؛ بما في ذلك المؤشر الخاص بقياس ضغط الدم الآلي.
وحرص المستشفى على تصميم وتجهيز غرف الغسيل الكلوي وفقًا لأعلى المعايير؛ بحيث يوفر للمرضى الراحة التامة، ويبلغ عدد هذه الغرف "20" غرفة، ويشرف على كل مريض طاقم تمريضي خاص، وكذلك تم تخصيص غرفتين (Negative Pressure Room) لمرضى الأمراض التنفسية، بالإضافة إلى غرف ذات إطلالات خارجية مميزة، تساعد في الشعور بالراحة والاسترخاء أثناء تقديم العلاج والغسيل، وتحتوي كل غرفة على سرير منفصل بجانب جهاز الغسيل الكلوي، ونظام صوتي ومرئي متطور، يتيح للمرضى مشاهدة عدة قنوات تلفزيونية متنوعة، وخدمات إنترنت مجاني.
ويقدم المركز خدمات متنوعة بجودة عالية، فبالإضافة إلى الغسيل الكلوي يقوم بعلاج أمراض الكلى الحادة والمزمنة، واضطرابات أملاح ومستوى الحموضة بالدم؛ فضلًا عن تشخيص ومتابعة وعلاج ارتفاع ضغط الدم الثانوي والأساسي، وتقديم الرعاية لمصابي الفشل الكلوي الحاد، وتقييم وعلاج مرضى التهاب الكلى، واضطرابات التوازن الحمضي القاعدي أو كليهما، والقصور الكلوي المتقدم، وتشخيص وعلاج أمراض العظام كلوية المنشأ، وغيرها من الحالات، بجانب توفير الأدوية الأساسية التي يحتاجها المريض، قبل وأثناء وبعد جلسات الغسيل، كما أن تقارير المريض الطبية تصل إلى الغرفة عند الطلب، بالإضافة إلى تخصيص كرسي مريح للمرافق، مع تقديم وجبتي فطور وغداء أثناء الجلسة التي تستغرق نحو خمس ساعات، إضافة إلى أن المستشفى يخصص مواقف سيارات خاصة لمراجعيه.
كما تم تأمين أحدث التقنيات التشخيصية والعلاجية الدقيقة، وفلاتر خاصة بالغسيل الدموي ذات كفاءة عالية، من كبرى الشركات العالمية، إضافة إلى المراقبة الدقيقة لجميع الإجراءات التي قد تؤدي إلى حدوث تلوث بكتيري، أو فيروسي أو كيماوي؛ إذ إنها تعمل على مدار 24 ساعة يوميًّا لاستقبال الحالات الطارئة.
وفي نهاية جلسة الغسيل يتم تقديم المشورة الصحية والإرشادات الطبية الخاصة، عبر فريق التمريض وأخصائيي التغذية، كما يتم متابعة المرضى بشكل دوري، مع إمكانية إجراء الفحوصات اللازمة في وحدة الغسيل، دون الحاجة إلى إرسال المريض إلى قسم آخر، وتزويد المرضى بالمعلومات اللازمة حول نظامهم الغذائي ودعمهم اجتماعيًّا.