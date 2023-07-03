مركز غسيل الكلى بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر.. رعاية طبية متكاملة.. أمان وخصوصية وكفاءات طبية

ويقدم المركز خدمات متنوعة بجودة عالية، فبالإضافة إلى الغسيل الكلوي يقوم بعلاج أمراض الكلى الحادة والمزمنة، واضطرابات أملاح ومستوى الحموضة بالدم؛ فضلًا عن تشخيص ومتابعة وعلاج ارتفاع ضغط الدم الثانوي والأساسي، وتقديم الرعاية لمصابي الفشل الكلوي الحاد، وتقييم وعلاج مرضى التهاب الكلى، واضطرابات التوازن الحمضي القاعدي أو كليهما، والقصور الكلوي المتقدم، وتشخيص وعلاج أمراض العظام كلوية المنشأ، وغيرها من الحالات، بجانب توفير الأدوية الأساسية التي يحتاجها المريض، قبل وأثناء وبعد جلسات الغسيل، كما أن تقارير المريض الطبية تصل إلى الغرفة عند الطلب، بالإضافة إلى تخصيص كرسي مريح للمرافق، مع تقديم وجبتي فطور وغداء أثناء الجلسة التي تستغرق نحو خمس ساعات، إضافة إلى أن المستشفى يخصص مواقف سيارات خاصة لمراجعيه.