عمليات الهلال الأحمر بعسير تتلقى ٥٦٤٥ بلاغًا خلال شهر أغسطس

وأوضحت هيئة الهلال الأحمر بفرع عسير، أهمية طلب الخدمة الإسعافية عند تواجد حالة طارئة بالاتصال على ٩٩٧ أو استخدام تطبيق (أسعفني)؛ حيث سيوفر ذلك الجهد والوقت، ويساهم في نقل وتقديم الخدمة الإسعافية بالشكل المطلوب والكامل مع الدقة العالية بتحديد الموقع.