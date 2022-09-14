عمليات الهلال الأحمر بعسير تتلقى ٥٦٤٥ بلاغًا خلال شهر أغسطس

تَلَقّت غرفة العمليات بفرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة عسير خلال شهر أغسطس من العام الحالي ٢٠٢٢م ٥٦٤٥ بلاغًا، وتم نقل ٣١٣٩ حالة.
وأوضحت عمليات عسير أنه تم علاج ١٦٦١ حالة في الموقع.
وعلى صعيد المبادرات التطوعية قدّم فرع عسير ١٠٤ مبادرات تطوعية، بعدد ٤٤٢ متطوعًا و٥٠٧٣١ ساعة تطوعية و١٠٥٧٨ مستفيدًا.
وبالنسبة للبرامج التدريبية تم تقديم ٢٨ دورة خلال شهر أغسطس بعدد ٢٦٤ مستفيدًا ومستفيدة، بالإضافة إلى ٥٥ محاضرة توعوية بعدد ١٥٨٨ مستفيدًا ومستفيدة.
وأوضحت هيئة الهلال الأحمر بفرع عسير، أهمية طلب الخدمة الإسعافية عند تواجد حالة طارئة بالاتصال على ٩٩٧ أو استخدام تطبيق (أسعفني)؛ حيث سيوفر ذلك الجهد والوقت، ويساهم في نقل وتقديم الخدمة الإسعافية بالشكل المطلوب والكامل مع الدقة العالية بتحديد الموقع.