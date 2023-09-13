قبل 5 أشهر من افتتاحه.. معرض الدفاع العالمي يعلن حجزَ كامل مساحة العرض في النسخة الثانية

وأضاف: "تعكس هذه الأرقامُ مكانةَ معرض الدفاع العالمي الريادية، وتعزّز جهوده في تحقيق مستقبل أفضل لصناعة الدفاع والأمن؛ حيث شهدت النسخة الأولى نجاحًا فاق التوقعات بالرغم من تزامنها مع فترة نهاية جائحة كورونا وما صاحبها من صعوبات في السفر والتنقل حينها، وعلى الرغم من ذلك استقطب المعرض نحو 600 جهة عارضة، و65 ألف زائر من مختلف أنحاء العالم، وشهدت النسخة الأولى توقيع عدد من الصفقات وصلت قيمتها إلى أكثر من 29.6 مليار ريال سعودي "7.89 مليار دولار" على مدار أربعة أيام، وفي ظل التطورات الجديدة التي شهدها معرض الدفاع العالمي، نتوقع زيادة ملحوظة في أعداد الحضور والزوار في نسخة العام 2024".