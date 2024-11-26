"تخييم وحرق".. ضبْط مقيم ومواطن بالشرقية ومحمية "المؤسّس" بمخالفات بيئية

وأوضحت القوات أن عقوبة دخول المركبات والسيارات في الفياض والروضات البرية المحمية تصل إلى 2,000 ريال، حاثةً على الإبلاغ عن أي حالاتٍ تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق: مكة المكرّمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.