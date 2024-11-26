"تخييم وحرق".. ضبْط مقيم ومواطن بالشرقية ومحمية "المؤسّس" بمخالفات بيئية

نفّذت القوات الخاصة للأمن البيئي، عمليتَيْن منفصلتَيْن في المنطقة الشرقية ومحمية الملك عبدالعزيز الملكية، أسفرتا عن ضبْط مقيمٍ ومواطنٍ؛ لمخالفتهما نظام البيئة.
تفصيلاً، ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مقيماً مخالفاً لنظام البيئة من الجنسية الهندية؛ لتلويثه البيئة والإضرار بالتربة بحرق مخلفات زراعية في المنطقة الشرقية، وتمّ تطبيق الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى الجهات المختصة.
وبيَّنت القوات أن عقوبة ممارسة نشاط أو فعل يؤدي بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى الإضرار بالتربة أو تلويثها أو التأثير سلباً على الانتفاع بها أو إتلاف خواصها الطبيعية، غرامة تصل إلى (10) ملايين ريال.
كما ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي، مواطناً مخالفاً لنظام البيئة؛ لارتكابه مخالفة التخييم دون ترخيص في محمية الملك عبدالعزيز الملكية، وتمّ تطبيق الإجراءات النظامية بحقه، مشيرة إلى أن عقوبة مخالفة التخييم في الغابات أو المتنزهات الوطنية دون ترخيص، غرامة تصل إلى (3,000) ﷼.
وأوضحت القوات أن عقوبة دخول المركبات والسيارات في الفياض والروضات البرية المحمية تصل إلى 2,000 ريال، حاثةً على الإبلاغ عن أي حالاتٍ تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق: مكة المكرّمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.