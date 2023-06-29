"آل الشيخ" يلتقي ضيوف برنامج خادم الحرمين للحج.. وينوّه بجهود نشر قيم الوسطية والاعتدال

وأكد أن المملكة العربية السعودية تتشرف بخدمة ضيوف الرحمن القادمين من مختلف دول العالم، وخدمة هذه الأماكن المقدسة، منوهًا بدور العلماء في بيان الحق، ونشر قيم الإسلام الوسطي المعتدل، ومحاربة الفكر المتطرف، داعياً إلى تضافر الجهود والتعاون بين العلماء والمؤسسات الدينية لإبراز الصورة النقية للإسلام دين الرحمة والمحبة والوئام والتسامح.

من جانبهم، ثمن المستضافون في البرنامج الجهود التي يبذلها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـفي خدمة الإسلام والمسلمين ،والعناية بالحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة، وأعربوا عن إعجابهم بما شاهدوه من خدمات وجهود مقدمة لهم منذ وصولهم وخلال تنقلهم بين المشاعر المقدسة لأداء فريضة الحج.