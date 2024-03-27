طقس الأربعاء.. أمطارٌ تتواصل بـ 6 مناطق تصحبها زخاتُ بَرَد ورياحٌ نشطة

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة تتحوَّل تدريجياً جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة؛ تصل إلى 60 كم/ساعة مع تكوُّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف؛ يصل إلى مترين ونصف مع تكوُّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكوُّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة على الجزأين الأوسط والجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف؛ يصل إلى مترين ونصف على الجزأين الأوسط والجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج ومائج على الجزأين الأوسط والجنوبي.