"البديوي": حكومات دول المجلس صانعة للمستقبل ومكنت الشباب من امتلاك المهارات

واستطرد في كلمته بأن العالم شهد نمواً ملحوظاً في إنشاء التكتلات الإقليمية، حتى بات التكامل الإقليمي السمة التي تطغى في العلاقات الدولية، وذلك من أجل تحقيق أبعاد اقتصادية لتحقيق انسياب حركة رؤوس الأموال والعمالة، ورفع نسبة التجارة العالمية بالإضافة إلى تحقيق السلام وفض النزاعات بين الدول، ولم تعد تقتصر هذه التكتلات على دول متجاورة جغرافياً، بل باتت تسهم في تحقيق منافع أكبر لأعضائها، وتمنحهم مكانة سياسية واقتصادية تتناسب مع قدراتهم وإمكاناتهم مجتمعين، وتعزز الأمن والاستقرار في دولهم ومنطقتهم.