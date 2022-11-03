مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضاً عند 11439 نقطة

وكانت أسهم شركات: الاتحاد، وسلامة، واللجين، وتنمية، والأسماك الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات: ملكية ريت، والمواساة، وإسمنت القصيم، وأسلاك، وأكوا باور الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 10.00% و3.69%.