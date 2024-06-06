"تجمع الطائف الصحي": فريق طبي ينجح في السيطرة على ضغط امرأة ويحسّن وظائف كلاها

تمكن فريق طبي بمركز القلب بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي في "تجمع الطائف الصحي" من توسيع شريان أورطي لمريضة في العقد الخامس من العمر.
وكانت المريضة تعاني بسبب ارتفاع في ضغط الدم غير مستجيب للعلاج وقصور شديد في وظائف الكلى وأدخلت عن طريق الطوارئ.
وقد أجريت لها الفحوص اللازمة، وتم عمل أشعة بالموجات الصوتية للقلب حيث وجد تضيق خلقي في الشريان الأورطي.
وتم تنويم المريضة وإجراء العملية لها في اليوم التالي عن طريق القسطرة من الشريان الفخذي الأيمن، ووضع دعامات للشريان الأورطي، ونجحت العملية ولله الحمد.
وتعافت المريضة بفضل الله وغادرت المستشفى إلى منزلها مع تحسن في ضغطها وفي وظائف الكلى.
وتعد هذه أول عملية تُجرى على مستوى المحافظة، فيما قليل من المستشفيات المتخصصة في المملكة التي تجريها.