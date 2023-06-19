رئيس "وقاء" يقف على جاهزية الفرق والكوادر العاملة في موسم الحج بالمدينة المنورة

يُذكر أن خطة الحج لهذا العام تهدف إلى حماية الثروة الحيوانية والنباتية، ومكافحة نواقل الأمراض والحد من الأمراض المنقولة بالنواقل، إلى جانب ضمان سلامة المنتجات الحيوانية، والتأكد من تطبيق سائر الإجراءات الصحية لاستقبال ضيوف الرحمن في موسم الحج.