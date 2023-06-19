رئيس "وقاء" يقف على جاهزية الفرق والكوادر العاملة في موسم الحج بالمدينة المنورة

قام الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها المهندس أيمن بن سعد الغامدي والوفد المرافق له بزيارة لمنطقة المدينة المنورة؛ اليوم الاثنين، للوقوف على استعدادات المركز وجاهزية الفرق والكوادر العاملة في موسم الحج.
وتفصيلاً، تفقد "الغامدي" مقار عمل فرق المركز بفرع المنطقة، واستعرض خلالها خطة المركز لحج هذا العام، وتفقد الفرق الميدانية ونقاط المراقبة، واطلع على أعمال الحملة الوطنية ضد مرض الحمّى القلاعية ومكافحة الجندب الأسود.
وقام "الغامدي" بزيارة مهبط الطائرة الخاصة بأعمال مكافحة الجراد الصحراوي والنطاطات، وتجول داخل السوق المركزي للأغنام، واطلع على أعمال مكافحة نواقل الأمراض، وتأكد من اكتمال جاهزية الفرق لموسم الحج.
من جانب آخر، أوضح مدير فرع مركز وقاء بمنطقة المدينة المنورة المهندس أحمد الرحيلي أن المركز وضمن إطار استعداداته قام بتدريب الكوادر والفرق البيطرية والتأكد من جميع الإجراءات الوقائية والصحية وضمان اتخاذ جميع التدابير أثناء الحج.
يُذكر أن خطة الحج لهذا العام تهدف إلى حماية الثروة الحيوانية والنباتية، ومكافحة نواقل الأمراض والحد من الأمراض المنقولة بالنواقل، إلى جانب ضمان سلامة المنتجات الحيوانية، والتأكد من تطبيق سائر الإجراءات الصحية لاستقبال ضيوف الرحمن في موسم الحج.