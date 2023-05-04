صدور اللائحة التنفيذية واللوائح التنظيمية لنظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية

وأوضحت الوزارة أنَّ اللوائح تضمنت تصنيفًا لأنشطة النظام ورخصه، ومنها نقل غاز البترول السائل من مصادره إلى مرافق غاز البترول السائل أو شبكة توزيع الغاز المستقلة، وإنشاء مرافق تعبئة وتخزين غاز البترول السائل أو تطويرها أو تشغيلها أو صيانتها، وتوزيع غاز البترول السائل بالجملة، وبيع أسطوانات غاز البترول السائل بالتجزئة، بالإضافة إلى شروط منح الرخص، التي ستُطرَح للمنافسة بدعوة عددٍ ممن تنطبق عليهم الشروط.