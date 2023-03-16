فيديو.. ضبط 3 أشخاص يمارسون التسول أمام المحال التجارية والجوامع بحائل

في إطار الحملات الأمنية المكثفة في كافة مناطق المملكة للحد من ظاهرة التسول؛ تَمكنت الجهات الأمنية في حائل، من رصد وضبط 3 أشخاص بتهمة التسول.
وأوضح حساب الأمن العام على تويتر أنه تم رصد وضبط مقيم من الجنسية اليمنية قام بالتسول بشكل مباشر أمام المحلات التجارية.
وتم رصد وضبط مقيمة من الجنسية الأردنية يرافقها طفلان، قامت بالتسول بشكل مباشر أمام أحد الجوامع.
وأضاف الأمن العام أنه تم رصد وضبط مواطنة قامت بالتسول بشكل مباشر.
ودعا الأمن العام لضرورة الإبلاغ عن المتسولين على الرقم 911 بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و999 ببقية مناطق المملكة.