التعليم تستعدّ لتدريس مادة اللغة الصينية في بعض مدارس المرحلة المتوسطة

تستعدّ وزارة التعليم لتدريس مادة اللغة الصينية في بعض مدارس المرحلة المتوسطة.
وتعمل الوزارة على وضع خطة لإدراج مقرّر اللغة الصينية في بعض المدارس المتوسطة خلال منتصف أغسطس الجاري؛ حيث ستكون شبيهة بحصص النشاط والإتقان التي تمت تجربتها في المرحلة الثانوية خلال العام الماضي.
وخلال عام 2020 درست اللغة الصينية في ثماني مدارس بالمرحلة الثانوية في المملكة، وصولًا إلى أكثر من 700 مدرسة خلال ديسمبر 2021.
وسيكون هناك 175 معلمًا صينيًّا عاملين في المملكة هذا العام ممثلين أول دفعة من المعلمين الصينيين، كما سيتمّ إرسال 800 معلم صيني إلى المملكة.
ومع توجه المملكة لزيادة انتشار تعلمها بين أبناء الوطن، تأتي اللغة الصينية في المناهج الدراسية كخطوة مهمة باتجاه فتح آفاق دراسية جديدة أمام طلاب المراحل التعليمية المختلفة.