الثلاثاء.. "فيصل بن بندر" يرعى احتفال "تعليم الرياض" باليوم الوطني بحضور "البنيان"

يرعى الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض الثلاثاء القادم، احتفال الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة باليوم الوطني الـ94، الذي سيقام بابتدائية صقر قريش بحضور وزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان، وعدد من قيادات الوزارة.
وعبّر المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض الدكتور نايف بن عابد الزارع عن شكره وامتنانه لأمير منطقة الرياض لمشاركته أبنائه الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات الإدارة الاحتفاء بهذه المناسبة الغالية على الجميع للتعبير عن مشاعر الحب والولاء والانتماء للقيادة الرشيدة -حفظها الله- ولهذا الوطن العظيم، مشيرًا إلى أن الاحتفال سيتضمن العديد من الفقرات، من بينها أوبريت وطني يؤديه طلاب وطالبات تعليم الرياض، والعرضة السعودية.