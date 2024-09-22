الثلاثاء.. "فيصل بن بندر" يرعى احتفال "تعليم الرياض" باليوم الوطني بحضور "البنيان"

وعبّر المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض الدكتور نايف بن عابد الزارع عن شكره وامتنانه لأمير منطقة الرياض لمشاركته أبنائه الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات الإدارة الاحتفاء بهذه المناسبة الغالية على الجميع للتعبير عن مشاعر الحب والولاء والانتماء للقيادة الرشيدة -حفظها الله- ولهذا الوطن العظيم، مشيرًا إلى أن الاحتفال سيتضمن العديد من الفقرات، من بينها أوبريت وطني يؤديه طلاب وطالبات تعليم الرياض، والعرضة السعودية.