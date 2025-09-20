محمية الإمام تركي بن عبدالله تسمح بالرعي وفق ضوابط.. وابن جلبان: المستفيد أهل الحلال والبيئة الرعوية

من جانبه، رفع سعد بن محمد بن جلبان رئيس اللجنة الوطنية للإبل بمجلس الغرف السعودية، الشكر والامتنان باسمه ونيابةً عن أعضاء اللجنة وملاك الإبل لصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد رئيس مجلس إدارة هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، ولوزير البيئة المهندس عبدالرحمن الفضلي، وكافة قيادات الوزارة والهيئة، على هذه المبادرة النافعة التي تتيح الرعي عبر تراخيص مخصصة للراغبين من أهل الحلال، بما يعكس فوائد ملموسة لملاك المواشي ويسهم في تحقيق التوازن البيئي الذي يعود بالنفع على الأرض والبيئة الصحراوية.