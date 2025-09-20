محمية الإمام تركي بن عبدالله تسمح بالرعي وفق ضوابط.. وابن جلبان: المستفيد أهل الحلال والبيئة الرعوية

أعلنت هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية السماح لملاك الحلال بالرعي داخل المحمية بعد الحصول على التراخيص اللازمة، حيث انطلقت المرحلة الأولى من السماح منتصف الشهر الحالي، فيما تبدأ المرحلة الثانية مطلع أكتوبر بمنطقة المعيزيلة وتستمر حتى نهاية شهر يناير من العام المقبل.
من جانبه، رفع سعد بن محمد بن جلبان رئيس اللجنة الوطنية للإبل بمجلس الغرف السعودية، الشكر والامتنان باسمه ونيابةً عن أعضاء اللجنة وملاك الإبل لصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد رئيس مجلس إدارة هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، ولوزير البيئة المهندس عبدالرحمن الفضلي، وكافة قيادات الوزارة والهيئة، على هذه المبادرة النافعة التي تتيح الرعي عبر تراخيص مخصصة للراغبين من أهل الحلال، بما يعكس فوائد ملموسة لملاك المواشي ويسهم في تحقيق التوازن البيئي الذي يعود بالنفع على الأرض والبيئة الصحراوية.
وأكد ابن جلبان أن المستفيدين سيعكسون شعورًا عاليًا بالمسؤولية تجاه البيئة والتزامًا تامًا بتنظيمات الرعي، معربًا عن أمله في أن تحذو بقية المحميات حذو مبادرة محمية الإمام تركي بن عبدالله.
يُذكر أن الأمير تركي بن محمد كان قد نوّه، خلال افتتاح مبنى الهيئة في وقت سابق، بما حققته الهيئة من إنجازات على صعيد تنمية الغطاء النباتي، وإعادة توطين الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض وإكثارها، فضلًا عن تعزيز السياحة البيئية عبر فعاليات مثل "شتاء درب زبيدة"، وتوفير خيارات الإقامة والأنشطة المصاحبة.