طيران ناس يطلق رحلتين أسبوعية مباشرة بين جدة وأسمرة عاصمة إريتريا ابتداءً من 17 يناير المقبل

أعلن طيران ناس، الناقل الجوي الوطني والطيران الاقتصادي الرائد في العالم والشرق الأوسط، إطلاق رحلات مباشرة بين العاصمة الإريترية أسمرة وجدة اعتباراً من 17 يناير المقبل، وذلك في إطار خطط طيران ناس للنمو وتوسيع شبكته في السوق الإفريقية، ضمن خطة التوسع التي أطلقها طيران ناس مطلع العام الماضي تحت عنوان "نربط العالم بالمملكة"، بالتوازي مع الاستراتيجية الوطنية للطيران المدني للوصول إلى 330 مليون مسافر و100 مليون سائح، وزيادة عدد الوجهات الدولية المرتبطة بالمملكة إلى أكثر من 250 وجهة بحلول عام 2030 ، وبما يحقق أهداف برنامج خدمة ضيوف الرحمن لتسهيل الوصول إلى الحرمين الشريفين.