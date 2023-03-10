"180" موظّفًا لجودة التوعية الميدانية والرقمية بالمسجد الحرام

وتقدّم وكالة شؤون التوعية الميدانية خدماتها عبر أكثر من "١٨٠" موظفًا ميدانيًّا مؤهلًا؛ لتنفيذ الخدمات التوعوية الميدانية بالمسجد الحرام وساحاته ومرافقه الخارجية؛ ومن ذلك: تأمين المراكز التوعوية بالمحتوى التوعوي الرقمي والورقي، والتأكُّد من جاهزيتها بالمحتوى التوعوي، إضافة إلى مواصلة مهامّ توعية الزوار، وحثّهم على الاقتداء بسنة الرسول، صلى الله عليه وسلم، في جميع أمور عباداتهم، وتوجيههم داخل الحجر، وتنظيم الصفوف، ومساندة الإدارات المختصّة، وتغطية كافة مواقع صحن المطاف والصفا والمروة.