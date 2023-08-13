9 مناطق في مرمى تنبيهات "الأرصاد".. أمطار غزيرة وسيول وموجة حارة

ونبّه المركز منطقة المدينة المنورة بأنها تشهد موجة حارة وارتفاعًا بدرجات الحرارة إلى 48 درجة مئوية. وتشمل الحالة العيص، وتستمر حتى الساعة الـ 17.00 من مساء الاثنين. فيما تشهد بدر وينبع أمطارًا خفيفة، وتشهد الحناكية والمهد أمطارًا متوسطة، وتشهد المنطقة أمطارًا غزيرة على العلا والعيص والمدينة المنورة وخيبر ووادي الفرع، وتستمر حتى الساعة الـ 23.00 من مساء الاثنين.