9 مناطق في مرمى تنبيهات "الأرصاد".. أمطار غزيرة وسيول وموجة حارة

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (المدينة المنورة والباحة ومكة المكرمة والرياض وحائل والشمالية والشرقية وتبوك ونجران).
وفي التفاصيل، نبه المركز منطقة الباحة بأنها تشهد أمطارًا غزيرة مع جريان السيول. وتشمل الحالة الباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الاثنين.
وتشهد منطقة حائل أمطارًا خفيفة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الحائط والسليمي، وتستمر حتى الساعة الـ 22.00 من مساء الاثنين.
ونبّه المركز منطقة المدينة المنورة بأنها تشهد موجة حارة وارتفاعًا بدرجات الحرارة إلى 48 درجة مئوية. وتشمل الحالة العيص، وتستمر حتى الساعة الـ 17.00 من مساء الاثنين. فيما تشهد بدر وينبع أمطارًا خفيفة، وتشهد الحناكية والمهد أمطارًا متوسطة، وتشهد المنطقة أمطارًا غزيرة على العلا والعيص والمدينة المنورة وخيبر ووادي الفرع، وتستمر حتى الساعة الـ 23.00 من مساء الاثنين.
وكذلك تشهد الحدود الشمالية موجة حارة وارتفاعًا بدرجات الحرارة إلى 48 درجة مئوية. وتشمل الحالة العويقيلة ورفحاء وعرعر، وتستمر حتى الساعة الـ 17.00 من مساء الاثنين.
ونبه المركز المنطقة الشرقية أيضًا بأنها تشهد موجة حارة وارتفاعًا بدرجات الحرارة إلى 48 درجة مئوية. وتشمل الحالة الأحساء والعديد وبقيق والجبيل والخبر والدمام والظهران والقطيف ورأس تنورة والخفجي والنعيرية وحفر الباطن وقرية العليا والسليل ووادي الدواسر، وتستمر حتى الساعة الـ 17.00 من مساء الاثنين.
وتشهد منطقة الرياض أمطارًا خفيفة مع تدنٍّ في الرؤية على الزلفي والغاط والمجمعة وثادق ورماح وشقراء والدرعية والدلم والعاصمة الرياض والمزاحمية وحريملاء وضرماء ومرات والأفلاج والحريق والخرج وحوطة بني تميم والدوادمي والرين والقويعية وعفيف، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الاثنين.
وكذلك تشهد منطقة تبوك أمطارًا متوسطة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة البدع وضباء وتيماء، وتستمر حتى الساعة الـ23.00 من مساء الاثنين.
وتشهد منطقة نجران أمطارًا غزيرة وجريانًا بالسيول. وتشمل الحالة بدر الجنوب وحبونا. وتشهد أمطارًا متوسطة على ثار وخباش ونجران ويدمة، وتستمر حتى الساعة الـ23.00 من مساء الاثنين.
ونبّه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد أمطارًا خفيفة مع تدنٍّ في الرؤية على جدة والجموم والعاصمة المقدسة، وتستمر حتى الساعة التاسعة صباحًا.