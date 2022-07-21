جامعة الباحة: اتخذنا كافة الإجراءات حيال عاملة "كلية المخواة"

وقالت الجامعة في بيانٍ نشرته على لسان المتحدث الرسمي للجامعة الدكتور ساري الزهراني إنه "عطفاً على ما تمّ تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي، حيال إقدام إحدى عاملات النظافة على سلوك مشبوه في الساحة الخاصة بشطر الطالبات بمبنى كلية العلوم والآداب في المخواة، تودّ جامعة الباحة التأكيد أنّها قد اتّخذت -في حينه- كافة الإجراءات المعمول بها في كل ما يثير الاشتباه أو الريبة والشّك؛ لمعرفة دوافع ذلك السلوك الذي أقدمت عليه العاملة؛ وذلك تمهيداً للرفع إلى الجهات ذات العلاقة لاتخاذ ما تراه مناسباً".