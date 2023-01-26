البريد السعودي "سبل" ناقل لوجستي في مهرجان "الكليجا" بالقصيم

برعاية الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة القصيم، يشارك البريد السعودي "سبل" كناقل لوجستي في مهرجان "الكليجا" بنسخته الرابعة عشرة، والذي تنظمه الغرفة التجارية في القصيم وذلك في مدينة التمور ببريدة، خلال الفترة من اليوم 26 يناير وحتى 4 فبراير 2023م، حيث تقدم "سبل" خدمات التغليف والشحن طيلة أيام المهرجان للزوار لجميع مناطق المملكة.