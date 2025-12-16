"الاتصالات والفضاء والتقنية" تعتمد تنظيمات جديدة للطيف الترددي للخدمات الجوية وتطبيقات الإنتاج الإذاعي

أعلنت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية عن إصدار ملحقي: "تنظيمات استخدام الطيف الترددي للخدمات الجوية"، و"تنظيمات استخدام الطيف الترددي لتطبيقات الإنتاج الإذاعي والفعاليات الخاصة (PMSE)"، ضمن جهودها لتعزيز الاستخدام الأمثل للطيف الترددي، وتحسين جودة الخدمات اللاسلكية، ورفع كفاءة استخدام الترددات في المملكة.
وأوضحت الهيئة أن التنظيمات الجديدة تهدف إلى تمكين الخدمات الجوية وتطبيقات الإنتاج الإذاعي والفعاليات الخاصة من العمل في بيئة تشغيلية خالية من التداخلات، إلى جانب تعزيز جاهزية المملكة لاستيعاب التوسع في التقنيات اللاسلكية الحديثة.
وبينت أن تنظيمات الخدمات الجوية تشمل تنظيم استخدام الطيف لتطبيقات مثل رادارات مراقبة الطقس المحمولة جوًا، أنظمة الملاحة، مراقبة الحركة الجوية، البحث والإنقاذ، وأنظمة قياس الارتفاع، بالتنسيق مع الهيئة العامة للطيران المدني لضمان تكامل الجهود التنظيمية.
كما شملت التنظيمات الثانية استخدام الطيف لتطبيقات الإنتاج الإذاعي والفعاليات الخاصة (PMSE) بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتشمل تشغيل الميكروفونات والكاميرات اللاسلكية، وأجهزة البث والتحكم عن بعد، وأنظمة التغطيات الإعلامية، والعروض الحية، والفعاليات المختلفة، إضافة إلى الاستخدام في المؤسسات التعليمية، والمسارح، والاستوديوهات.
وأكدت الهيئة أن الالتزام بهذه التنظيمات أمر أساسي لضمان بيئة تشغيلية آمنة، وتفادي التداخلات الضارة التي قد تؤثر سلبًا على جودة الخدمات الراديوية.
يُذكر أن الهيئة كانت قد دعت العموم سابقًا للمشاركة بمرئياتهم وملاحظاتهم حول هذين التنظيمين، وذلك تعزيزًا لمبدأ الشفافية وإشراك أصحاب المصلحة في رسم التوجهات المستقبلية للاستخدامات اللاسلكية بالمملكة.