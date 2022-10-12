"فيصل بن فرحان" يستقبل وزير التعاون الدولي في الكونغو برازافيل

استقبل الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مقر الوزارة بالرياض، اليوم، وزير التعاون الدولي وتنمية الشراكة بين القطاع العام والخاص بجمهورية الكونغو برازافيل دينيس كريستل ساسو نغيسو.
وشهد الاستقبال استعراض علاقات الصداقة والتعاون المشترك بين البلدين، كما ناقش الجانبان تعزيز أوجه التعاون الثنائي في مختلف المجالات وسبل دعمها وتطويرها، بالإضافة إلى مناقشة سبل تكثيف التنسيق المشترك بما يخدم مصالح البلدين الصديقين، وبحث التطورات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.
وحضر الاستقبال مساعد وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية السفير الدكتور سامي الصالح، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجابون غير المقيم لدى جمهورية الكونغو برازافيل عبدالرحمن الدهاس.