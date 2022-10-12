"فيصل بن فرحان" يستقبل وزير التعاون الدولي في الكونغو برازافيل

استقبل الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مقر الوزارة بالرياض، اليوم، وزير التعاون الدولي وتنمية الشراكة بين القطاع العام والخاص بجمهورية الكونغو برازافيل دينيس كريستل ساسو نغيسو.