النائب العام يرأس الاجتماع الدوري لرؤساء نيابات المناطق في تبوك

كما ثمّن النائب العام الجهود المبذولة من أصحاب الفضيلة رؤساء نيابات المناطق بالمملكة في إنجاز القضايا، منوهًا في كلمته بأهمية مواصلة العمل العدلي الجزائي الدؤوب وإنجاز القضايا بشكل عاجل والعناية بالموقوفين والسجناء وتكثيف الجولات الرقابية والتفتيشية على السجون ودور التوقيف والتحقق المستمر من تمتعهم بحقوقهم النظامية والضمانات المقررة لهم، ومقابلة النزلاء وتلقي شكاواهم بشكل دوري تحقيقًا لتطلعات ولاة الأمر - حفظهم الله - في الحرص على كل ما فيه حفظ حقوق المواطن والمقيم.