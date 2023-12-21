"نفقات وتعويضات".. صعود ملياري لـ"إيرادات المنشآت الصغيرة والمتوسطة في 365 يومًا"

أوضحت الهيئة العامة للإحصاء، اليوم، ارتفاع الإيرادات التشغيلية في المنشآت الصغيرة والمتوسطة خلال عام 2022م بنسبة 5.8% لتبلغ 1.339 مليار ريال سعودي مقابل 1.265 مليار ريال سعودي خلال عام 2021م، بارتفاع مقدارُه 74 مليار ريال، وذلك وفقًا لنتائج نشرة إحصاءات المنشآت الصغيرة والمتوسطة لعام 2022م.