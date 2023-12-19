لأول مرة بالشرق الأوسط.. "سعود الطبية" تستبدل صماماً أورطياً لستيني عبر قسطرة قلبية

سجّلت مدينة الملك سعود الطبية ،عضو تجمُّع الرياض الصحي الأول، ممثلة بمركز صحة القلب، إنجازاً جديداً، لأول مرة على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك باستبدال الصمام الأورطي عن طريق القسطرة القلبية لستيني يعاني تضيقاً شديداً في الصمام بصمام أورطي جديد من نوعه يتفرد بخاصية معالجة التكلس؛ ما يجعله يهدف إلى إطالة عمر الصمام.