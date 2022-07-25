جامعة الإمام عبدالرحمن تستقبل طلبات الالتحاق.. 3 محرم المقبل

ولفت "آل مريح" إلى أنه بإمكان الطلبة الراغبين بالتقديم على الجامعة، الدخول على بوابة القبول للاطلاع على المعلومات عن المسارات والكليات والتخصصات المتميزة وآلية القبول بالجامعة والخطة الزمنية لأعمال القبول، بالإضافة إلى ضرورة متابعة حسابات العمادة الرسمية بقنوات التواصل الاجتماعي في "تويتر" و"انستغرام" و"سناب شات" عبر المعرف @IAU_AR؛ لمتابعة المستجدات في القبول؛ إذ تعتبر هي القناة الرسمية للحصول على المعلومات الصحيحة والسليمة.