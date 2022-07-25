جامعة الإمام عبدالرحمن تستقبل طلبات الالتحاق.. 3 محرم المقبل

تستقبل جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، ممثلة بعمادة القبول والتسجيل، طلبات الالتحاق، الإثنين المقبل من 3 حتى 8 محرم 1444هـ، الموافق 1 حتى 6 أغسطس 2022م، عن طريق بوابة القبول الإلكترونية بموقع الجامعة www.iau.edu.sa، بالإضافة إلى تطبيق الجامعة عبر الأجهزة الذكية (MYIAU).
وقال عميد عمادة القبول والتسجيل الدكتور عبدالله آل مريح: إن الجامعة تستقبل طلبات القبول لبرامجها، عبر موقع الجامعة الإلكتروني، من 3 محرم المقبل حتى الثانية عشرة ظهر السبت 8 محرم.
وأشار إلى أن التقديم سيكون متاحًا للطلاب والطالبات في الوقت نفسه إلكترونيًا دون الحاجة لزيارة مقر الجامعة أو إرسال أي وثائق أو مستندات؛ حيث إن كل إجراءات القبول إلكترونية ومرتبطة مع أنظمة وزارة التعليم والمركز الوطني للقياس.
وأضاف الدكتور "آل مريح"، أن الجامعة عملت خلال السنوات الماضية على تطوير وتحسين منظومة إلكترونية متكاملة تساهم في استقبال طلبات الالتحاق بمسارات وبرامج الجامعة المختلفة للعام الجامعي المقبل، وتركز على تكامل التقنية في عملية القبول والذي بدوره سيسهل إجراءات القبول على الطلاب والطالبات.
ولفت "آل مريح" إلى أنه بإمكان الطلبة الراغبين بالتقديم على الجامعة، الدخول على بوابة القبول للاطلاع على المعلومات عن المسارات والكليات والتخصصات المتميزة وآلية القبول بالجامعة والخطة الزمنية لأعمال القبول، بالإضافة إلى ضرورة متابعة حسابات العمادة الرسمية بقنوات التواصل الاجتماعي في "تويتر" و"انستغرام" و"سناب شات" عبر المعرف @IAU_AR؛ لمتابعة المستجدات في القبول؛ إذ تعتبر هي القناة الرسمية للحصول على المعلومات الصحيحة والسليمة.
وختم "آل مريح" حديثه، قائلاً: إن الجامعة تولي عملية القبول اهتمامًا كبيرًا بتسخير كل إمكانياتها البشرية والتقنية اللازمة لمساعدة الطلاب والطالبات وتقديم الدعم اللازم لهم على مدار الساعة خلال فترة القبول، متمنيًا لجميع الطلاب والطالبات التوفيق والسداد.