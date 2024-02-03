"إغاثي الملك سلمان" يدشن ثاني مراحل "كفالة الأيتام وتمكين أسرهم" في لحج باليمن

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس في محافظة لحج، نشاطيْ توفير الحقيبة المدرسية وتسليم الكفالات التعليمية والمعيشية والصحية للأيتام، وذلك ضمن المرحلة الثانية من مشروع كفالة الأيتام وتمكين أسرهم اقتصاديًّا في اليمن.
وتم توزيع 150 حقيبة مدرسية وتسليم الكفالات النقدية لـ150 فردًا من الأيتام؛ للإسهام في استكمال المرحلة التعليمية، فيما بلغ عدد المستفيدين من الأسر 50 أسرة.
يذكر أن المشروع يهدف إلى دعم فئة الأيتام في اليمن من خلال تمكين 440 أسرة معيلة لهم اقتصاديًّا عبر إيجاد فرص عمل مستدامة لتوفير الدخل وتقديم الكفالات المعيشية والتعليمية والصحية، بما يمكنها من زيادة قدرتها على التعامل مع التبعات الاقتصادية الناجمة عن فقدان العائل، وتمكين الأيتام أيضًا من الالتحاق بالعملية التعليمية، يستفيد منه 1.300 يتيم.
ويأتي ذلك في إطار الجهود الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنسانية مركز الملك سلمان للإغاثة، للاهتمام بشريحة الأيتام وتحسين ظروفهم المعيشية في مختلف المحافظات اليمنية.
من ناحية ثانية، وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول، 400 سلة غذائية في مديرية بجيرأكام بولاية ننجرهار في أفغانستان، استفاد منها 2.400 فرد، وذلك ضمن مشروع دعم الأفغان العائدين من باكستان إلى بلادهم.
ويأتي ذلك في إطار المشروعات الإنسانية المقدمة من المملكة ممثلة في المركز لدعم الأمن الغذائي في الدول ذات الاحتياج حول العالم.