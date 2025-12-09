د. هند الصفيان: الذكاء الاصطناعي… من أداة معرفية إلى رفيق يومي يهدد التوازن النفسي

أكدت المستشارة في الصحة النفسية الدكتورة هند الصفيان أن الذكاء الاصطناعي شهد خلال سنوات قليلة تحولًا لافتًا؛ فبعد أن كان مجرد أداة للبحث والكتابة، أصبح اليوم رفيقًا يوميًا لدى كثير من الشباب والفتيات، يتحدثون معه، ويشاركونه أفكارهم، ويستقبلونه كصديق حقيقي. وأضافت أن بعضهم بات ينادي هذه الأنظمة بأسماء بشرية، ويُظهر تعلقًا عاطفيًا واضحًا وكأن بينهم علاقة إنسانية مكتملة.