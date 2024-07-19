4 جوائز عالمية يحققها المنتخب السعودي للفيزياء في الأولمبياد الأوروبي 2024

يُذكر أن هذه المشاركة تأتي ضمن برنامج «موهبة» للأولمبيادات الدولية الذي يُقام بشراكة إستراتيجية مع وزارة التعليم، التي تقوم بتفريغ طلبتها لحضور معسكرات التدريب على مدار العام، كما يعد هذا البرنامج واحداً من 20 مبادرة مختلفة من مناهج متقدّمة وبرامج إثرائية في مجالات العلوم والهندسة والصحة، تقدّمها «موهبة» للطلبة الموهوبين سنوياً في رحلة يمر خلالها الموهوب بمراحل عدة، تستكشف ميوله وتعزّزها، وتمكّنه وتستثمر فيه مع شركائها المحليين والدوليين.