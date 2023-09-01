"الأرصاد" يُنبِّه 9 مناطق: أمطار خفيفة إلى غزيرة ورياح شديدة مع شبه انعدام في الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر، تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والقصيم وتبوك وجازان وعسير والباحة ونجران.
وتفصيلاً، نبه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد أمطاراً متوسطة مع شبه انعدام في الرؤية وسيول، وتشمل الحالة خليص وبحرة والقنفذة والليث والمظيلف والخرمة والموية وتربة ورنية، وأتربة مثارة ورياحاً نشطة على جدة، وأمطاراً غزيرة على الكامل والجموم والعاصمة المقدسة والعرضيات وأضم وميسان والطائف، وتستمر حتى الساعة الـ 22.00 من مساء السبت.
وتشهد منطقة تبوك أمطاراً خفيفة مع تدن في الرؤية، وتشمل الحالة أملج، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء السبت. ورياحاً شديدة على الوجه تستمر حتى الساعة الـ 17.00 من مساء السبت.
ونبه المركز منطقة جازان بأنها تشهد أمطاراً غزيرة وسيولاً مع انعدام في الرؤية، وتشمل أبو عريش واحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد والحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب، وأمطاراً متوسطة على جازان وفرسان والدرب وبيش، وتستمر حتى الساعة الـ 23.00 من مساء السبت.
وكذلك تشهد منطقة عسير أمطاراً غزيرة وسيولاً مع انعدام في الرؤية، وتشمل أبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب والبرك والقحمة والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل والنماص وبلقرن وتنومة، وأمطاراً متوسطة على العرين وبيشة وتثليث وطريب، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء السبت.
ونبه المركز منطقة الباحة بأنها تشهد أمطاراً غزيرة وسيولاً مع انعدام في الرؤية، وتشمل الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة والباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء السبت.
وتشهد منطقة نجران أمطاراً متوسطة مع سيول وشبه انعدام للرؤية، وتشمل بدر الجنوب، وأمطاراً خفيفة على ثار وحبونا وخباش ونجران ويدمة، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء السبت.
وكذلك تشهد المدينة المنورة أمطاراً متوسطة وسيولاً وشبه انعدام للرؤية، وتشمل الحالة العيص والمدينة المنورة وبدر وخيبر والحناكية والمهد ووادي الفرع، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء السبت.
ونبه المركز منطقة الرياض بأنها تشهد أمطاراً خفيفة مع تدن في الرؤية، وتشمل الحالة الدوادمي وعفيف والرين والقويعية وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء السبت.
وتشهد منطقة القصيم أيضاً أمطاراً خفيفة مع تدن في الرؤية، وتشمل الحالة الخبراء والرس والفوارة والنبهانية ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء السبت.