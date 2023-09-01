"الأرصاد" يُنبِّه 9 مناطق: أمطار خفيفة إلى غزيرة ورياح شديدة مع شبه انعدام في الرؤية

وتفصيلاً، نبه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد أمطاراً متوسطة مع شبه انعدام في الرؤية وسيول، وتشمل الحالة خليص وبحرة والقنفذة والليث والمظيلف والخرمة والموية وتربة ورنية، وأتربة مثارة ورياحاً نشطة على جدة، وأمطاراً غزيرة على الكامل والجموم والعاصمة المقدسة والعرضيات وأضم وميسان والطائف، وتستمر حتى الساعة الـ 22.00 من مساء السبت.