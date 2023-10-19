"السديس" للقيادات الدينية: هيؤوا الأجواء التعبدية الخاشعة للمصلين

ودعت رئاسة الشؤون الدينية القاصدين والزائرين للحرمين الشريفين إلى التعاون والتعاضد؛ لخلق بيئة تعبدية جاذبة، وأجواء روحانية إيمانية، يعظم فيها المكان، ويهذب فيها الإنسان، ويصنع فيها الأثر، في تعظيم الشعائر وتهذيب المشاعر، وتعزيز القيم الدينية، والآداب الشرعية، والتعاملات الإنسانية والحضارية.