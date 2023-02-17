مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر يستأصل ورماً وزنه 4,5 من كلية "ستيني"

أجرى فريق طبي متخصص في جراحة المسالك البولية، بمستشفى الدكتور سليمان بالخبر عملية جراحية ناجحة لاستئصال ورم ضخم يتجاوز وزنه "4,5" كجم وطوله "21" سم بالكلية "اليمنى"، لمريض في العقد السادس من العمر، وعانى من مضاعفات وأعراض حادة.
وقال د. وليد البوعلي، المدير الطبي للمستشفى إن المريض راجع المستشفى مشتكياً من أعراض متنوعة، وأجريت له عدة فحوصات تصويرية، مثل الأشعة المقطعية وغيرها، والتي بينت وجود ورم ضخم في الكلية، مسبباً إزاحة للوريد الأجوف السفلي والشريان الأبهر.
وأضاف د. البوعلي أن الفريق الطبي على ضوء المعطيات التي قدمتها نتائج الفحوصات توافق على ضرورة استئصال الورم، وبعد اتخاذ الترتيبات اللازمة وتجهيز المريض، أجريت له عملية دقيقة استمرت 3 ساعات، وتم فيها استئصال كامل الورم الذي بلغ وزنه "4,5" كجم، ومضت العملية بسلاسة تامة ووفقاً لما هو مرسوم في الخطة العلاجية، ونقل المريض إلى العناية المركزة، حيث قضى 24 ساعة قيد المراقبة، ومن ثم حُول إلى جناح التنويم، قبل أن يغادر المستشفى بحالة صحية جيدة، بعدما تخلص من كافة الأعراض التي عانى منها.
ووصف د. البوعلي العملية بأنها كانت دقيقة لاعتبارات طبيعة الورم وحجمه الكبير، إضافة إلى أن عملية الإزالة كان لابد أن تتم بشكل كامل مع مراعاة عدم المساس بالأعضاء الحيوية المجاورة والمهمة في هذه المنطقة الحساسة، وبين أن نجاح العملية عكس كفاءة الفرق الطبي المعالج للحالة الذي ضم استشاريي جراحة المسالك البولية والعناية المركزة والتخدير، مشيراً إلى أن إجراء مثل هذه العمليات كان مقتصراً حتى وقت قريب على المراكز الطبية الحكومية المتخصصة، ونبه إلى أن إجراءها بهذه الدرجة العالية من النجاح في مستشفى الدكتور سليمان الحبيب يعد امتداداً للإنجازات الطبية الكبيرة التى ظلت تحققها مستشفيات المجموعة، بفضل اعتمادها على أفضل الكفاءات الطبية في مختلف التخصصات، وحرصها على مواكبة آخر ما تنتجه الشركات العالمية من التقنيات الطبية التشخيصية والعلاجية.