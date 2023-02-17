مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر يستأصل ورماً وزنه 4,5 من كلية "ستيني"

ووصف د. البوعلي العملية بأنها كانت دقيقة لاعتبارات طبيعة الورم وحجمه الكبير، إضافة إلى أن عملية الإزالة كان لابد أن تتم بشكل كامل مع مراعاة عدم المساس بالأعضاء الحيوية المجاورة والمهمة في هذه المنطقة الحساسة، وبين أن نجاح العملية عكس كفاءة الفرق الطبي المعالج للحالة الذي ضم استشاريي جراحة المسالك البولية والعناية المركزة والتخدير، مشيراً إلى أن إجراء مثل هذه العمليات كان مقتصراً حتى وقت قريب على المراكز الطبية الحكومية المتخصصة، ونبه إلى أن إجراءها بهذه الدرجة العالية من النجاح في مستشفى الدكتور سليمان الحبيب يعد امتداداً للإنجازات الطبية الكبيرة التى ظلت تحققها مستشفيات المجموعة، بفضل اعتمادها على أفضل الكفاءات الطبية في مختلف التخصصات، وحرصها على مواكبة آخر ما تنتجه الشركات العالمية من التقنيات الطبية التشخيصية والعلاجية.