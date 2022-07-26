مؤتمر دولي في السعودية لحماية الإبل وتعزيز سلامتها

وتقدّم وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية لائحة الرفق بالحيوان المُطّبقة في البلاد، ويبين من الجانب السعودي رئيس اللجنة البيطرية لكشف العبث في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل جملة من الإجراءات المُنفّذة لمواجهة الممارسات الخاطئة في التعامل مع الإبل عبر العمليات الجراحية والتجميلية وأساليب الكشف المُتّبعة، بينما تعرض دولة قطر حدود المسؤولية القانونية عن العبث، ويطرح الجانب الألماني ورقة علمية حول أجهزة التخدير، ويستعرض الممثل الأمريكي أمام المؤتمر تركيبة الأنسجة في الإبل من ناحية طبية، ويؤطر الجانب السوداني في ورقته المطروحة آلية تشخيص الهرمونات والمنشطات في السباقات الخاصة بالإبل.