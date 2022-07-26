مؤتمر دولي في السعودية لحماية الإبل وتعزيز سلامتها

يلتقي يوم غد الأربعاء، في الرياض خبراء ومختصون لمناقشة وتحديد معايير سلامة الإبل وطرق حمايتها.
ويجمع نادي الإبل بتنظيمه للمؤتمر ذوي الاختصاص من السعودية والإمارات وقطر ومصر والسودان والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا لطرح الرؤى العلمية والفنية؛ للحد من تأثيرات الجراحة التجميلية على الإبل وتحديد مفهوم العبث.
وتقدّم وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية لائحة الرفق بالحيوان المُطّبقة في البلاد، ويبين من الجانب السعودي رئيس اللجنة البيطرية لكشف العبث في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل جملة من الإجراءات المُنفّذة لمواجهة الممارسات الخاطئة في التعامل مع الإبل عبر العمليات الجراحية والتجميلية وأساليب الكشف المُتّبعة، بينما تعرض دولة قطر حدود المسؤولية القانونية عن العبث، ويطرح الجانب الألماني ورقة علمية حول أجهزة التخدير، ويستعرض الممثل الأمريكي أمام المؤتمر تركيبة الأنسجة في الإبل من ناحية طبية، ويؤطر الجانب السوداني في ورقته المطروحة آلية تشخيص الهرمونات والمنشطات في السباقات الخاصة بالإبل.
وسيخرج عن المؤتمر الدولي الأول لسلامة الإبل الذي تشارك فيه المنظّمة الدولية للإبل التي ينتسب لها 105 دول عضو، توصيات ستؤخذ على أنها قاعدة تعاملات في الدول المهتمة بالقطاع، وتلك التي تُنظّم فيها مهرجانات.
ويتمتع نادي الإبل السعودي بسمعة عريضة في مجال حماية الإبل عبر ما لديه من كوادر طبية، وإجراءات فنية وتشريعات تنظيمية تحافظ على السلالات والنوع في المهرجانات والأسواق. ويهتم النادي بسلامة الإبل وحمايتها من العمليات الجراحية الداخلة عليها. والنادي من الجهات الرائدة في المنطقة والإقليم والعالم في استخدام البيطرة لمواجهة العبث والقضاء عليه.