13 ألف عامل و900 مُعدة.. استعدادات أمانة العاصمة المقدّسة لشهر رمضان

وتعمل هذه الفرق على فترتين صباحية ومسائية، أما فرق النظافة فسيكون عملها على مدار 24 ساعة في المنطقة المركزية بنظام الورديات، في حين تم تجهيز وتهيئة عدد من الصناديق الضاغطة للنفايات في المنطقة المركزية للتخلص السريع والآمن من النفايات، وخاصة في المناطق المزدحمة التي تصعب فيها حركة السيارات.