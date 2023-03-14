13 ألف عامل و900 مُعدة.. استعدادات أمانة العاصمة المقدّسة لشهر رمضان

جنّدت أمانة العاصمة المقدّسة أكثر من 13 ألف عامل لتنفيذ خطتها خلال شهر رمضان المبارك مجهزين بنحو (912) من معدات النظافة المختلفة، كما تم توزيع أكثر من (87,000) حاوية داخل الأحياء والمخططات السكنية وتشغيل عدد من المحطات الانتقالية لتجميع النفايات في نطاق البلديات الفرعية.
وخصصت الأمانة عدداً من الفرق الخاصة لمكافحة الحشرات، التي تبلغ قواها العاملة أكثر من (1175) بين فنيي مكافحة وأخصائيين، ومجهزين بأكثر من (2200) من الأجهزة والأدوات والمعدات الخاصة بأعمال المكافحة مثلاً لضبابات وأجهزة الرش الآلي والأجهزة اليدوية وأجهزة الهيدروجين وغيرها.
وتعمل هذه الفرق على فترتين صباحية ومسائية، أما فرق النظافة فسيكون عملها على مدار 24 ساعة في المنطقة المركزية بنظام الورديات، في حين تم تجهيز وتهيئة عدد من الصناديق الضاغطة للنفايات في المنطقة المركزية للتخلص السريع والآمن من النفايات، وخاصة في المناطق المزدحمة التي تصعب فيها حركة السيارات.