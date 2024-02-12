30 منفذًا للبيع وحضور كبير يلقى الإعجاب.. "بازار البلد" في قلب جدة التاريخية

ويقام "بازار البلد" الذي يستمر لمدة عام، في موقع متميز في قلب جدة التاريخية؛ ليجسد أحد أهم جهود برنامج "جدة التاريخية" لإحياء التراث الثقافي السعودي، وتعزيز مكانة "جدة التاريخية" كوجهة سياحية مميزة، كما يقدم باقة متنوعة من المنتجات تشمل الملابس التقليدية والمشغولات اليدوية والإكسسوارات والأطباق الشعبية والحِرَف اليدوية والتحف الفنية، وغيرها من المنتجات التي تحظى بإقبال كبير من الزوار والسياح.