ضبط مخالف لنظام البيئة لقطعه الأشـجار وتخزين الحطب المحلي في منطقة المدينة المنورة

وأكدت أن عقوبة قطع الأشجار تصل إلى (20,000) ﷼ لكل شجرة، وعقوبة تخزين الحطب والفحم المحليين تصل إلى (16,000) ﷼ لكل متر مكعب. وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.