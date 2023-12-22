"إغاثي الملك سلمان" يضخ أكثر من 39 مليون لتر ضمن "الإمداد المائي" بحجة وصعدة

وراجع قسم الباطنية 3.176 فردًا، وعيادة الطوارئ 3.711 شخصًا، وعيادة الوبائيات 1.259 حالة، وعيادة الأطفال 923 مستفيدًا، واستفاد من خدمات الفريق الطبي المتنقل 822 فردًا، وراجع عيادة الصحة الإنجابية 1.167 حالة، وقسم التغذية 158 شخصًا، وقسم التحصين 79 فردًا، وعيادة التوليد 115 فردًا، وعيادة الجراحة والتضميد 619 فردًا، وعيادة التوعية والتثقيف 2.416 فردًا، وقسم الإحالة الطبية 61 فردًا.