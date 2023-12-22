"إغاثي الملك سلمان" يضخ أكثر من 39 مليون لتر ضمن "الإمداد المائي" بحجة وصعدة

قدَّمت العيادات الطبية التغذوية المتنقلة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة خدماتها العلاجية لـ 14.506 أفراد، وذلك خلال شهر نوفمبر 2023م.
وراجع قسم الباطنية 3.176 فردًا، وعيادة الطوارئ 3.711 شخصًا، وعيادة الوبائيات 1.259 حالة، وعيادة الأطفال 923 مستفيدًا، واستفاد من خدمات الفريق الطبي المتنقل 822 فردًا، وراجع عيادة الصحة الإنجابية 1.167 حالة، وقسم التغذية 158 شخصًا، وقسم التحصين 79 فردًا، وعيادة التوليد 115 فردًا، وعيادة الجراحة والتضميد 619 فردًا، وعيادة التوعية والتثقيف 2.416 فردًا، وقسم الإحالة الطبية 61 فردًا.
وفي الخدمات المرافقة استفاد 3.636 شخصًا من قسم المختبر، وصُرفت الأدوية لـ 11.171 فردًا، وراجع عيادة الرعاية الصحية 3.030 شخصًا، فيما استقبل قسم نقل الدم 56 شخصًا، وقسم تخطيط القلب 15 حالة.
على صعيد آخر، واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي في مديريات ميدي وحرض وحيران وعبس بمحافظة حجة، ومخيم الأزهور بمديرية رازح بمحافظة صعدة.
وجرى خلال شهر نوفمبر 2023 م في محافظة حجة ضخ 3.443.000 لتر من المياه الصالحة للشرب، وضخ 35.013.000 لتر من المياه الصالحة للاستخدام، وتنفيذ 308 نقلات مخصصة لإزالة المخلفات من مخيمات النازحين، وتنفيذ 9 حملات للرش اليرقي.
فيما جرى في محافظة صعدة ضخ 300.000 لتر من المياه الصالحة للشرب، وضخ 300.000 لتر من المياه الصالحة للاستخدام، استفاد منها 30.100 فرد.
إلى ذلك، يواصل إسعاف "سبل السلام" في مدينة المنية وشمال لبنان تلبية المهمات في إطار جهود الاستجابة لمتطلبات المرضى والمصابين، بتمويل وإشراف من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع بلدية المنية، حيث تم تنفيذ 63 مهمة خلال أسبوع تنوعت بين إسعاف ونقل المرضى والجرحى من وإلى المستشفيات.
ويأتي ذلك في إطار المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تنفذها المملكة من خلال ذراعها الإنسانية مركز الملك سلمان للإغاثة لدعم الخدمات الطبية والنقل الإسعافي في مناطق اللاجئين.
من جهة ثانية، وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 800 كرتون تمر للأسر الأكثر احتياجًا والنازحة في محلية كرري بولاية الخرطوم في جمهورية السودان، استفاد منها 5.367 فردًا، وذلك ضمن مشروع توزيع مساعدات التمور في جمهورية السودان.
ويأتي ذلك ضمن المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنسانية مركز الملك سلمان للإغاثة للعديد من الدول والشعوب المحتاجة والمتضررة.