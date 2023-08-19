عضو جمعية الطقس عن أمطار الأسبوع الدراسي الأول: "ركاميات ماطرة" على جنوب وغرب السعودية

وبيَّن أنه على إثرها تتكون الركاميات الماطرة، خاصة خلال الفترة المسائية، التي قد تُسبق أحيانًا بنشاط للرياح الهابطة بفعل الفوارق الحرارية ما بين الطبقة العلوية والمنخفضة، مع احتمال أن تُصحب الأمطار بتساقط لحبات البَرَد في بعض الأحيان، وجريان السيول وارد خلال هذا الأسبوع. آملاً من مرتادي الأودية والشعاب اتباع إرشادات الدفاع المدني مع متابعة آخر تحديثات تقارير المركز الوطني للأرصاد.