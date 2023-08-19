عضو جمعية الطقس عن أمطار الأسبوع الدراسي الأول: "ركاميات ماطرة" على جنوب وغرب السعودية

كشف علي مشهور، العضو المؤسس بجمعية الطقس والمناخ بالسعودية، عن توقعات استمرار حالة من عدم الاستقرار على أجواء جازان وباقي مناطق جنوب غرب وغرب السعودية، خلال الأسبوع الأول من العام الدراسي 1445هـ، الذي يوافق بداية الثلث الأخير من شهر أغسطس 2023م.
وأوضح أن تحديثات خرائط النماذج العددية تشير إلى تقدُّم موجة شرقية في طبقات الجو العليا، تعمل على حدوث حالة من عدم الاستقرار؛ وبالتالي تكثف للرطوبة في طبقات الجو.
وبيَّن أنه على إثرها تتكون الركاميات الماطرة، خاصة خلال الفترة المسائية، التي قد تُسبق أحيانًا بنشاط للرياح الهابطة بفعل الفوارق الحرارية ما بين الطبقة العلوية والمنخفضة، مع احتمال أن تُصحب الأمطار بتساقط لحبات البَرَد في بعض الأحيان، وجريان السيول وارد خلال هذا الأسبوع. آملاً من مرتادي الأودية والشعاب اتباع إرشادات الدفاع المدني مع متابعة آخر تحديثات تقارير المركز الوطني للأرصاد.