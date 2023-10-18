"دهانات الجزيرة" تشارك في التحوّل الرقمي بمعرض جايتكس العالمي

وتستعرض الشركة خلال معرض جايتكس مدى لا محدود من خدماتها التكنولوجية، بتصميم واجهات مبتكرة للتعريف بتقنية الذكاء الاصطناعي والواقع المعزز، والتي تساعد العملاء على تجربة ألوان مختلفة على الجدار بشكل افتراضي، ليتمكنوا من اختيار اللون المناسب لهم، مع الكشف عن مشاكل الجدار وتقديم الحلول الفنية، فضلاً عن توفير خدمة لحساب كمية الدهان المناسبة لتغطية المساحة المطلوبة، وذلك خلال رحلة استثنائية في عالم الحلول الرقمية، مكّنت الزوار من عيش تجربة مميزة.