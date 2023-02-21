الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المُقدسة يُهنّئ قيادة المملكة الرشيدة بمُناسبة ذكرى يوم التأسيس

وتحدث قائلاً "نستلهمُ بمُناسبة يوم التأسيس البطولات التي قادها الإمام محمد بن سعود على مرحلتين حيث بدأت المرحلة الأولىٰ من الدرعيّة خلال الفترة 1139-1158 والمرحلة الثانية التي استطاع من خلالها تأمين طريقٍ آمنٍ للحجِّ والعُمرة خلال الفترة 1159-1179 وهي الفترة التي أضحت نجد فيها أحد المناطق الآمنة تجاريًّا ومرور الحجيج والمعتمرين من خلالها"