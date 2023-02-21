الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المُقدسة يُهنّئ قيادة المملكة الرشيدة بمُناسبة ذكرى يوم التأسيس

رفع الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد، باسمه ونيابةً عن منسوبي ومنسوبات الهيئة تهنئته لمقام خادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي عهده الأمين.
وتحدث قائلاً "نستلهمُ بمُناسبة يوم التأسيس البطولات التي قادها الإمام محمد بن سعود على مرحلتين حيث بدأت المرحلة الأولىٰ من الدرعيّة خلال الفترة 1139-1158 والمرحلة الثانية التي استطاع من خلالها تأمين طريقٍ آمنٍ للحجِّ والعُمرة خلال الفترة 1159-1179 وهي الفترة التي أضحت نجد فيها أحد المناطق الآمنة تجاريًّا ومرور الحجيج والمعتمرين من خلالها"
وأردف الرشيد "على النهج الراسخ والحبل المتين والراية الموحدة لله عزّ وجل، ووفاء رجالات الأئمة والملوك الأُلى أنعم الله بهم على ربوع هذا البلد الأمين نعيشُ في نهضةٍ نُسابق بها مختلف دول العالم أجمع"
واختتم الرشيد "واليوم في ظلِّ قيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيّدي ولي عهده الأمين نزخرُ ونفخرُ بتاريخٍ مُشرّفٍ وحضارةٍ مُتقدمةٍ وتطوُّرٍ ملحوظٍ وطموحٍ لا يتوقَّف، وعزيمةٍ ذاتَ أُفُقٍ رفيعٍ بقيادةٍ حكيمةٍ تصنعُ نجاحاتٍ تعانقُ عنان السماء حفظهم الله وأدام عز هذه البلاد بشموخها وعزِّها"