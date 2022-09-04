"الأرصاد": هطول أمطار رعدية تحد من مدى الرؤية الأفقية وزخات من البَرَد على جازان وعسير والباحة

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15 - 40 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية غربية تتحوّل تدريجياً إلى شمالية غربية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف؛ يصل إلى مترين جنوباً مع السحب الرعدية، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10 - 20 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.