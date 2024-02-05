فيديو.. عبور 50 ألف معتمر منفذ جديدة عرعر خلال 4 أيام فقط

تجاوزت أعداد العابرين لمنفذ جديدة عرعر الحدودي مع جمهورية العراق منذ بداية موسم العمرة مطلع هذا الشهر حتى مساء أمس، لأداء مناسك العمرة، 50 ألف معتمر في قرابة 1000 حافلة، خلال 4 أيام فقط.