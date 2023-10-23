تعيين "الشمري" متحدثًا رسميًا لـ"التأمينات الاجتماعية"

وأوضحت أن هذا القرار يأتي في إطار سعيها نحو تعزيز التواصل والشراكة الاستراتيجية مع وسائل الإعلام المختلفة وتزويدهم بالمعلومات والإحصاءات الموثوقة من مصدرها الرسمي، إيمانًا بدور الإعلام الفاعل في نشر المعلومة وتعزيز وعي الجمهور حول قطاع الحماية التأمينية، كما تأتي هذه الخطوة حرصًا منها على مشاركة الجمهور لآخر المستجدات حول منتجاتها وخدماتها المقدمة.