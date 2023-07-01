في مقطع جديد.. الأمن العام يستعرض عددًا من الجرائم ألقي القبض على مرتكبيها

استعرض الأمن العام في مقطع فيديو عددًا من الجرائم التي تمّ القبض على مرتكبيها.
وجاء في مقطع الفيديو الذي حمل عنوان "في قبضة رجال الأمن"، أنه ألقي القبض على مقيم من الجنسية البنجلاديشية في القصيم روج أقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وضبط بحوزته هواتف متنقلة ومبالغ مالية.
وبحسب الفيديو، تم القبض على مواطن في المزاحمية روج مادة الإمفيتامين المخدر، وضبط بحوزته ذخيرة حيّة ومبلغ مالي، فيما ألقي القبض على مواطنين في الرياض روجا 2.2 كيلو جرام من مادة الحشيش المخدر، ومادة الإمفيتامين المخدر، وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وضبط بحوزتهما مبلغ مالي.
وأضاف الأمن العام على حسابه بـ"تويتر"، أنه تم القبض على مقيم مخالف لنظام العمل في جدة روج مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)، وضبط بحوزته مبلغ مالي، كما تم القبض على مواطنين في عسير روجا مادة الإمفيتامين المخدر، وضبط بحوزتهما أسلحة نارية وذخيرة حيّة ومبالغ مالية.
وتابع: ألقي القبض على مخالف لنظام أمن الحدود في جازان قام بترويج مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو) ومادة الحشيش المخدر ومادة الإمفيتامين المخدر، وضبط بحوزته هواتف متنقلة.
وفي تبوك تم القبض على مواطن قام باتخاذ مزرعته مقرًا لترويج مادة الحشيش المخدر، وضبط بحوزته أسلحة نارية وذخيرة حية وهواتف متنقلة ومبالغ مالية.
وفي الرس تم القبض على مواطنين روجا مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وضبط بحوزتهما مبلغ مالي.