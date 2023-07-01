في مقطع جديد.. الأمن العام يستعرض عددًا من الجرائم ألقي القبض على مرتكبيها

وبحسب الفيديو، تم القبض على مواطن في المزاحمية روج مادة الإمفيتامين المخدر، وضبط بحوزته ذخيرة حيّة ومبلغ مالي، فيما ألقي القبض على مواطنين في الرياض روجا 2.2 كيلو جرام من مادة الحشيش المخدر، ومادة الإمفيتامين المخدر، وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وضبط بحوزتهما مبلغ مالي.