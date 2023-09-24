من تنبيهات "الأرصاد".. هطولات متفرقة بنجران وجازان والمدينة المنورة

يواصل المركز الوطني للأرصاد تنبيهاته على مدار اليوم، حيث نبه من هطول أمطار خفيفة مصحوبة برياح نشطة، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية، على مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وحبونا، وثار، وخباش، ويدمة.
وبيّن المركز أن الحالة تبدأ الساعة الثانية ظهراً، وتستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى العاشرة مساءً.
ونبّه المركز اليوم، من هطول أمطار متوسطة على منطقة جازان يصاحبها نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية، وتساقط للبرد، وجريان السيول، على محافظات والحرث، والريث، والداير، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- تعالى حتى الساعة التاسعة مساءً.
وفي المدينة المنورة نبَّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار على المنطقة اليوم، تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية، وتدنياً في مدى الرؤية.
وبيَّن المركز أن الحالة تشمل –بمشيئة الله– المدينة المنورة، ومحافظات بدر، وخيبر، والعلا، والعيص، والمهد، ووادي الفرع، وتستمر حتى التاسعة مساءً.