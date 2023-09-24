من تنبيهات "الأرصاد".. هطولات متفرقة بنجران وجازان والمدينة المنورة

ونبّه المركز اليوم، من هطول أمطار متوسطة على منطقة جازان يصاحبها نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية، وتساقط للبرد، وجريان السيول، على محافظات والحرث، والريث، والداير، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب.