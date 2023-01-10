20 مليون مشاهدة للمحتوى التعليمي على منصة "بيمز" خلال 2022م

وتعد منصة بيمز المنصة الرائدة في تقديم المحتوى التعليمي التفاعلي الذي يمكنك مشاهدته في أي وقت ومن أي مكان، حيث تضم المنصة معلمين متميزين في مجالاتهم الذين يبلغ عددهم أكثر من 400 معلم يقدمون أكثر من 1,000 مادة تعليمية على المنصة.