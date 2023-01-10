20 مليون مشاهدة للمحتوى التعليمي على منصة "بيمز" خلال 2022م

نجحت منصة بيمز التعليمية في الوصول إلى أكثر من 20 مليون مشاهدة لمحتواها التعليمي عبر موقعها الإلكتروني والتطبيق خلال عام 2022م.
يأتي ذلك تحقيقًا لأهداف المنصة في تطوير مهارات الشباب وبناء جيل طموح ومن خلال تقديم بيئة دراسية متفاعلة وبناء رحلة تعليمية متكاملة وإثراء المحتوى التعليمي العربي تحقيقًا لأحد برامج رؤية المملكة 2030.
وأكّد المدير العام المهندس بدر الرشيد؛ حرص المنصة على توفير أفضل محتوى أكاديمي للطلاب وتحسين مهاراتهم من خلال توفير محتوى مصمّم خصيصًا لمنهج كل مادة من خلال الدورات والملخصات والاختبارات المسجلة.
وشدّد الرشيد؛ على أهمية مشاركة المنصة في جانب المسؤولية الاجتماعية من خلال تقديم محتوى مجاني للمرحلة الثانوية من شروحات وملخصات.
يُذكر أنه تم اختيار منصة بيمز التعليمية للسنة الثانية على التوالي ضمن 50 شركة واعدة في مجال التكنولوجيا التعليمية في الوطن العربي وشمال إفريقيا من قِبل HolonIQ.
وتعد منصة بيمز المنصة الرائدة في تقديم المحتوى التعليمي التفاعلي الذي يمكنك مشاهدته في أي وقت ومن أي مكان، حيث تضم المنصة معلمين متميزين في مجالاتهم الذين يبلغ عددهم أكثر من 400 معلم يقدمون أكثر من 1,000 مادة تعليمية على المنصة.