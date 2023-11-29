بيع المرحلة الأولى من مشروع "بوغاتي ريزيدنس" بأكثر من مليار درهم

وكشفت تقارير ما بعد البيع عن أن مشروع "بوغاتي ريزيدنس" الذي تنفذه شركة بن غاطي للتطوير العقاري في منطقة الخليج التجاري بدبي، تفوق على جميع المشاريع الأخرى التي هي قيد الإنشاء في الإمارة، حيث حقق أعلى معدل عند 9674 درهم إماراتي للقدم المربع، وفقًا للأرقام الرسمية التي نشرتها دائرة الأراضي والأملاك في دبي لشهر نوفمبر 2023، وتشير التقارير أيضًا إلى أن المرحلة الأولى من المشروع قد بيعت بالكامل وبأرقام تخطت المليار درهم إماراتي.