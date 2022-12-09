المملكة.. متى يبدأ فصل الشتاء هذا العام 2022؟

يتميّز فصل الشتاء ببرده وكثرة هطول الأمطار والثلوج، وكذلك قصر ساعات النهار وطول ساعات الليل، لكن هل هناك تاريخ ثابت لبداية فصل الشتاء؟ ومتى يبدأ فصل الشتاء هذا العام 2022؟
في الواقع، هناك تاريخان منفصلان يمكن القول إنهما يمثلان بداية الشتاء، بحيث يعتمد أحدهما على البداية الفلكية للفصول، والآخر هو تاريخ ثابت يستخدمه خبراء الأرصاد الجوية لتحديد بدايات الفصول، لكنها ليست البداية الرسمية.
يبدأ فصل الشتاء فلكياً يوم الانقلاب الشتوي، وموعد الانقلاب الشتوي في النصف الشمالي للكرة الأرضية يأتي في شهر ديسمبر، وفي النصف الجنوبي يأتي في شهر يونيو، ويمتد فصل الشتاء حتى يوم الاعتدال الربيعي.
تعد بداية فصل الشتاء فلكياً هي البداية الرسمية له، ويحدد البداية الفلكية للفصول ميل محور الأرض أثناء دورانها حول الشمس، مما يؤدي إلى تلقي نصفي الأرض كمية مختلفة من الإشعاع الشمسي، بحيث إما أن يميل نصف الأرض باتجاه الشمس ويكون الفصل صيفاً أو يميل مبتعداً عن الشمس ويكون الفصل شتاءً.
هذا العام، يبدأ فصل الشتاء يوم الخميس (22 ديسمبر 2022)، وينتهي يوم الثلاثاء (21 مارس 2023)، بحيث يستمر 89 يوماً.
تُشتق مواسم الأرصاد الجوية بتقسيم السنة إلى أربع فترات كل منها يمتد ثلاثة أشهر. تنقسم هذه الفصول لتتزامن مع بدايات الاشهر، مما يسهّل عملية الرصد والتنبؤ الجوي ومقارنة الإحصاءات الموسمية والشهرية.
وبحسب تقويم الأرصاد الجوية، يكون أول أيام الشتاء دائمًا هو 1 ديسمبر، وينتهي في 30 فبراير، أي أن فصل الشتاء في علم الأرصاد الجوية يمتد 3 أشهر: ديسمبر، يناير، فبراير.