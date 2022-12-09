المملكة.. متى يبدأ فصل الشتاء هذا العام 2022؟

تعد بداية فصل الشتاء فلكياً هي البداية الرسمية له، ويحدد البداية الفلكية للفصول ميل محور الأرض أثناء دورانها حول الشمس، مما يؤدي إلى تلقي نصفي الأرض كمية مختلفة من الإشعاع الشمسي، بحيث إما أن يميل نصف الأرض باتجاه الشمس ويكون الفصل صيفاً أو يميل مبتعداً عن الشمس ويكون الفصل شتاءً.