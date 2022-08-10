إيداع دفعة أغسطس.. 6 مستفيدين من حساب المواطن يملك كل منهم أكثر من 79 عقاراً

ونوّه الهاجري بأن البرنامج سيقوم بتطبيق المادة 20 بحق كل من يتحايل بغرض الحصول على الدعم دون أي وجه حقٍ، حيث نصت المادة على أنه: «يترتب على تقديم معلومات أو مستندات أو بيانات جوهرية مضللة، أو إخفاء أي معلومة جوهرية يجب الإفصاح عنها بموجب أحكام الضوابط، أو التحايل بأي طريقةٍ للحصول على الدعم، سواء في طلب الدعم أم غير ذلك؛ إيقاف الدعم عن المستفيد الأساسي وحرمانه من الحصول على الدعم لمدة لا تزيد على (سنتين)، أو استرداد الدعم الذي حصل عليه بغير وجه حق وفقًا للإجراءات النظامية اللازمة لذلك، أو اتخاذهما معا. وتعد المعلومة جوهرية لأغراض تطبيق هذه المادة إذا كان لها تأثير على أهلية الاستحقاق، أو الاستحقاق الفعلي»، ويمكن للمستفيدين الدخول على حسابهم والإفصاح عن الدخل شاملًا جميع البدلات، إضافة إلى دخل التابعين والدخل الناتج من العوائد العقارية والأنشطة والتجارية وغيرها، وذلك عبر الرابط ca.gov.sa.